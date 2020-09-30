Новосибирск, , 06:14 — REGNUM В Новосибирской области речи об изменении срока каникул или переходе школьников на дистанционное обучение пока нет. Об этом сообщило министерство образования региона.

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«Мы таких мер пока не предполагаем», — цитируют «НГС Новости» министра образования области Сергея Федорчука.

Ранее в регионе был утверждён рекомендованный график каникул для школьников. Согласно ему, осенние каникулы для новосибирских школьников начнутся с 2 ноября и продлятся до 9 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, увеличивающий период осенних каникул в школах.

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