Новосибирск, , 05:55 — REGNUM В Новосибирске, по состоянию на вечер 29 сентября, теплоснабжение получили 7 104 дома. Это 98,7% от их общего количества в городе. Отопление также включено в 329 лечебных учреждениях (98,8% от общего числа) и в 614 образовательных (98,1%). Об этом сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК).

«Оставшиеся 93 дома и 16 соцобъектов будут подключены в ближайшие один — два дня, — уточнили в СГК. — Подрядчики города завершают капремонт в домах; бригады СГК устраняют дефекты, которые дали о себе знать в процессе разворота системы теплоснабжения, в том числе на бесхозяйных сетях. Все препятствия для подачи теплоносителя оставшимся объектам должны быть устранены не позднее 1 октября».

Напомним, что подключение к теплу жилых домов и социальных объектов Новосибирска началось с 22 сентября и проходило в четыре этапа.