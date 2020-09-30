Лос-Анджелес, США, , 06:23 — REGNUM В Лос-Анджелесе (США) на 79-м году жизни умерла австралийская певица, композитор и автор текстов Хелен Редди. Об этом 30 сентября дети певицы сообщили на её странице в социальной сети Facebook.

«С глубокой грустью мы сообщаем о кончине нашей любимой мамы Хелен Редди днём 29 сентября 2020 года в Лос-Анджелесе. Она была замечательной мамой, бабушкой и действительно потрясающей женщиной. Наши сердца разбиты. Но мы утешаемся тем, что её голос будет жить вечно», — говорится в сообщении семьи певицы.

Последние годы Редди жила в доме престарелых для голливудских актёров. О причине смерти не сообщается, известно только, что Редди страдала от старческой деменции.

Хелен Редди известна прежде всего своим синглом I Am Woman (Я женщина), который был выпущен в 1972 году и стал неофициальным гимном феминистического движения. Родилась Хелен 25 октября 1941 в Мельбурне (Австралия) в семье театральных актёров, выступать в качестве певицы начала в 1966 году. После успеха знаменитого сингла её песни ещё не раз попадали в хит-парады радиостанций США.