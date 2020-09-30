Мехико, , 05:40 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 4446 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 738 163. Уже в Мексике смогли выздороветь 736 609 пациентов, их выписали из медучреждений страны. Еще 77 163 человека с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во всем мире число жертв осложнений COVID-19 превысило один миллион человек. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 33 миллиона.

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