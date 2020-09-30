Гонконг, Китай, , 05:27 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части Китая, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг было выявлено 5079 случаев опасной инфекции с начала эпидемии. Из них смертельными оказались 105 случаев, из больниц выписано 4807 человек.

В САР Макао выявлено 46 случаев, все пациенты уже несколько месяцев назад выздоровели. На Тайване выявлено 513 случаев, включая семь смертельных, из больниц выписано 482 пациента.

На материковой части Китая за все время эпидемии было выявлено 85 403 случая COVID-19, из которых 4634 оказались смертельными, из больниц выписано 80 578 человек.