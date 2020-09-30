Купертино, США, , 05:37 — REGNUM Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе платформы Apple Music 29 сентября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Больше всего жалоб поступило на проблемы при прослушивании музыки — 77% обратившихся на сайт. В свой аккаунт не смогли войти 14%. Просмотр сайта вызвал затруднения у 7%.

Больше всего жалоб поступило от пользователей из США, Великобритании, Германии, Италии и Нидерландов. В России преобладают жалобы от жителей Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram.

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