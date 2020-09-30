Кемерово, , 04:41 — REGNUM В медицинских учреждениях Кемеровской области, по состоянию на 29 сентября, осталось всего 35 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Тем временем, в регионе продолжается ежедневный рост выявленных случаев заражения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

«В соответствии с нормативами, утверждёнными Минздравом России, в Кузбассе было подготовлено 1330 коек, дополнительно в медучреждениях области было развёрнуто ещё 1330 коек для лечения не только больных новой коронавирусной инфекцией, но и пневмонией. С учётом увеличения количества заболевших, в августе-сентябре 2020 года было развёрнуто 87 коек. Таким образом, на 29 сентября общий развёрнутый коечный фонд для больных коронавирусом и пневмонией составляет 2778 коек», — сообщили «Сибдепо» в областном минздраве, уточнив, что на 29 сентября в стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 2743 кузбассовца.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ведётся организационная работа по увеличению коечного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе, по данным на утро 29 сентября, за прошедшие сутки было выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения в Кузбассе за сутки