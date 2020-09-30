Сеул, , 04:38 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 113 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 93 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные случаи являются завозными. Отмечается, что вновь число выявленных за сутки пациентов превысило 100 после кратковременного снижения заболеваемости с 25 сентября. В связи с этим центр выражает беспокойство в связи с предстоящими государственными праздниками, так как за это время могут быть зафиксированы новые очаги распространения инфекции.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 23 812. Также за 29 сентября в республике скончались шесть пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Южной Корее от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 413 человек.