Пекин, , 04:37 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 19 новых «импортных» случаев заболевания было выявлено в Китае за прошедшие сутки. Из больниц страны было выписано 12 пациентов. К «импортным» пациентам относятся прибывшие в Китай из-за рубежа вне зависимости от гражданства.

Общее число заболевших в Китае с начала эпидемии достигло 85 403 человек, из них 4634 человека скончались, 80 578 человек выздоровели. В больницах остается 191 пациент.