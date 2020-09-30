Сараево, , 04:40 — REGNUM 29 сентября в библиотеке Гази Хусрев-бега в Сараево Ассоциация Илмие исламской общины в Боснии и Герцеговине отметила свой 108 юбилей. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Обращаясь к присутствующим гостям, имамам, главам религиозных объединений, а также общественным деятелям, президент Ассоциации Илмие Несиб Хаджич напомнил, что его организация всегда действовала в соответствии с целями, прописанными в документах о его создании.

В этом контексте он специально выделил заботу об имамах, укреплении их роли в обществе и научной среде.

«Нам удалось создать социальную карту имамов, а при поддержке муфтия Боснии и Герцеговины и управления по вопросам социальной помощи привлечь финансы для поддержки имамов-пенсионеров, получающих самые низкие пенсии», — отметил Хаджич.