Пекин, , 04:18 — REGNUM Из больниц Китая за сутки было выписано 12 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в больницах страны остается еще 191 пациент с диагнозом COVID-19. Общее число выписанных пациентов с начала эпидемии достигло 80 578.

С начала эпидемии в Китае опасной инфекцией заболело 85 403 человека, из которых 4634 скончались. За прошедшие сутки в стране не было выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, но было зафиксировано 19 новых «импортных» случаев.