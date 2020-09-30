Сараево, , 04:39 — REGNUM 29 сентября высокопоставленный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеф Борель и посол ЕС в Боснии и Герцеговине Йохан Сатлер открыли первую конференцию Европейского союза и Западных Балкан по теме грамотности в средствах массовой информации и борьбы с дезинформацией. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

В рамках конференции были проведены три панельных дискуссии, организованные в онлайн формате из трех городов Брюсселя, Сараево и Баня-Луки по темам, касающимся грамотности в средствах массовой информации, проверки фактов и дезинформации с акцентом на пандемию.

«Неправильная информация и дезинформация быстро распространились на Западные Балканы, Европейский союз и весь мир во время пандемии. Это было опасно для всех нас, прежде всего потому, что ложь в области медицины может стать фатальной», — отметил Борель.

Он также подчеркнул важность работы организаций в области проверки фактов и их партнеров в деле пресечения дезинформации на Западных Балканах.

Конференция была организована совместно с Европейским союзом в сотрудничестве с НКО Боснии и Герцеговины в рамках проекта «Я не нажимаю на пробел», финансируемого ЕС в целях расширения прав и возможностей молодежи в области грамотности в средствах массовой информации.