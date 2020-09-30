Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Глава Apple Тим Кук получил от компании в подарок крупный пакет акций. Об этом говорится в уведомлении федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США, размещённом 29 сентября на сайте ведомства.

Как следует из опубликованного документа, Кук безвозмездно получил 339 987 акций ограниченного типа стоимость которых не указывается.

«Мы впервые почти за десять лет присуждаем Тиму грант в виде акций, которые перейдут со временем во владение в знак признания его блестящих лидерских качеств и глубокой веры в будущее Apple», — приводит агентство Reuters выдержку из заявления совета директоров компании. В тексте заявления также отмечается «беспримерный» инновационный вклад Кука и его «верность ценностям и принципиальности».

Напомним, что Тим Кук возглавил Apple в августе 2011 года, незадолго до смерти от рака основателя компании Стива Джобса.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Apple Тим Кук занял второе место в списке самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США, с доходом за 2019 год около $133,7 млн.

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