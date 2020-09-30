Пекин, , 03:43 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 19 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

Таким образом, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных», то есть уже больными прибывших в Китай из-за рубежа, пациентов в стране с начала эпидемии достигло 2854 человек.

Из общего числа новых случаев, восемь приходятся на провинцию Гуандун, пять — на провинцию Фуцзянь, по два — на провинции Шанхай и Шэньси. По одному случаю выявлено в провинциях Хэнань и Сычуань.

На данным момент уже 2663 пациента были выписаны из больниц по выздоровлении, еще 191 остается госпитализированным, включая двоих в тяжелом состоянии. Смертей среди этой группы пациентов не зафиксировано.