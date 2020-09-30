Пекин, , 03:40 — REGNUM Интернет-портал по переводу и публикации ключевых терминов и выражений из официальных китайских документов начал свою работу, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Вебсайт, поддерживающий перевод на множество языков, как ожидается, предоставит мировому сообществу окно в мир китайских идей и политики, было сказано на церемонии запуска портала в Пекине.

Также предполагается, что портал станет авторитетной платформой, предоставляющей переводы и ресурсы для переводов словарей, терминов и текстов из официальных документов.

Вебсайт основан на интеграции четырех суб-платформ, включая «Ключевые слова для понимания Китая». Он был разработан Китайской издательской администрации иностранных языков, Академией современного Китая и мировых исследований, а также Китайской академией перевода.