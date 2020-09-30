Пекин, , 03:28 — REGNUM Число интернет-пользователей в Китае достигло 940 млн человек в июне текущего года, что составляет пятую часть от общемирового числа пользователей, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Согласно докладу об интернет-пользователях Китая, выпущенном Китайский информационным центром сети Интернет, уровень проникновения интернета в Китае доситг 67%, что на пять процентных пункта выше, чем в среднем по миру.

Жители 98% бедных деревень Китая теперь имеют доступ к интернету по оптоволоконным линиям, говорится в докладе. При этом, разрыв между селом и городом в этом плане значительно сузился.

Интернет-услуги вроде онлайн-обучения, медицинских консультаций и удаленной работы имеют огромный потенциал на фоне влияния эпидемии нового коронавируса, отмечается в докладе, в то время как число обучающихся онлайн уже сейчас превысило 380 млн человек.