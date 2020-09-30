Пекин, , 03:22 — REGNUM Полиция Китая схватила раскрыла 3292 уголовных дела, связанных с нелегальной рыбалкой на реке Янцзы, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

В рамках национальной кампании по борьбе с подобной незаконной практикой, запущенной Министерством общественной безопасности КНР и Министерством сельского хозяйства в июне этого года, было арестовано 4838 подозреваемых.

Кампания продлится три года, а ее задачей является борьба с нелегальной рыбалкой путем введения запрета на вылов рыбы на самой длинной в Китае реке. Уже сейчас в рамках кампании было изъято более 1500 рыбацких лодок, 23 тыс. единиц орудий лова и 77 тыс. кг сетей.