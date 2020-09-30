Пекин, , 03:16 — REGNUM Более жесткие меры профилактики и контроля за малыми судами на реках Китая вступают в силу с 1 октября текущего года, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Новые правила коснутся малых судов с максимальным тоннажном мене 400 тонн и пассажирской вместимостью до 15 человек. Согласно новым правилам, выпущенным Министерством транспорта КНР, сброс загрязняющих веществ в воду с таких судов будет подпадать под действие правил, которые ранее применялись только к крупным судам.

Регламент также требует, чтобы такие суда имели очистные сооружения для сточных вод и загрязненной маслом воды из машин, а их сбросы должны соответствовать стандартам борьбы с загрязнением. Тем судам, которые не соответствуют этим стандартам, предписано проводить улучшения.

Суда валовым тоннажем менее 400 тонн составляют более 60% речных судов, плавающих во внутренних водах Китая, таких как реки Янцзы, Чжуцзян и Большой канал Пекин-Ханчжоу.