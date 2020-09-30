Бразилиа, , 02:44 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось до 4 777 522, сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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При этом 4 135 088 пациентов уже излечились. За последние сутки в стране были выявлены 32 058 носителя коронавируса, а также 863 летальных исхода от осложнений при COVID-19.

Всего в Бразилии по этой причине умер 142 921 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября, по информации Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии зарегистрировали 1 003 008 случаев заражения коронавирусом.

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