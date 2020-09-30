Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Американский суд приговорил гражданина России Евгения Никулина к семи годам и четырем месяцам заключения, трансляция заседания велась 29 сентября в Zoom.

Присяжные признали Никулина виновным по всем девяти пунктам обвинения, в частности, в получении несанкционированного доступа к данным сервисов LinkedIn, Dropbox и Formspring.

Прокуроры требовали для российского гражданина 12 лет и месяц тюрьмы, защита предлагала приговорить его к уже отбытым четырем годам. Сам Никулин не признал вину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евгения Никулина задержали в 2016 году в столице Чехии по запросу спецслужб США. Американской стороне его выдали в марте 2018 года. Ожидалось, что судебный процесс над гражданином РФ начнётся в январе 2019 года.

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