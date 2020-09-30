Красноярск, , 02:30 — REGNUM В среду, 30 сентября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +3… +5 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:15 на Театральной площади было — 2 °C. Утром на дорогах гололедица.

Ночью с 30 сентября на 1 октября ожидается около 0 °C. Временами небольшие осадки.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 746 мм рт. ст.

В четверг, 1 октября, в Красноярске до +4 °C днём и до — 1 °C ночью. Небольшие осадки.

В пятницу, 2 октября, в Красноярске ожидается до +5 °C днём. Ночью — до — 2 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 30 сентября на юге Таймырского муниципального района и в Туруханском районе ожидаются порывы северного ветра 15−18 м/с, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами ожидается сильная гололедица.