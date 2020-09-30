Рамалла , , 01:54 — REGNUM В Палестине общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 50 тысяч, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

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В частности, за 29 сентября на палестинской территории подтвердили еще 420 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Теперь общее количество случаев в стране составляет 50 115.

При этом за минувшие сутки в Палестине скончались еще семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 умерли 360 человек. В настоящее время в Палестине числится 9 542 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией.