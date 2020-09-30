Подгорица, , 01:54 — REGNUM Граждане Черногории с 29 сентября могут путешествовать по Словении при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, проведённого в институте общественного здравоохранения Словении или в одной из стран-членов Европейского союза ЕС. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

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Таким образом, Черногория оказалась в красном списке, где 16 государств являются членами ЕС и Шенгенской зоны и другие 114 стран с плохой эпидемиологической обстановкой. Все приезжие из этих стран обязаны пройти тест на коронавирус и сесть на обязательный карантин.

В черногорской национальной авиакомпании Montenegro Airlines заявили, что рейсы в Любляну будут осуществляться по воскресеньям. Возможна бесплатная смена даты поездки до конца года.