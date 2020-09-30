Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Финансовый план на сумму в $12 млрд для распространения вакцины против коронавируса нового типа в бедных и развивающихся странах просит одобрить глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас у совета директоров организации. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

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Мэлпас отметил, что эти средства пойдут на производство достаточного количества доз препарата и их распространение после завершения клинических испытаний и других необходимых процедур. Он также добавил, что указанная сумма является частью общего пакета в размере $160 млрд, которые Всемирный банк собирается выделить на борьбу с пандемией к лету 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта, в разгар пандемии, Всемирный банк решил выделить $12 млрд в качестве первоначального взноса на борьбу с распространением коронавируса.

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