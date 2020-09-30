Аддис-Абеба, , 00:31 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 640 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эфиопского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой африканской стране достигло 74 584. Также за 29 сентября в Эфиопии умерли 14 человек с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на эфиопской территории от осложнений COVID-19 скончался 1191 пациент.

При этом уже 30 952 пациента выписались из медучреждений Эфиопии с выздоровлением. В настоящее время 42 439 человек получают лечение, из них 271 находится в тяжелом состоянии.