Скопье, , 00:28 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 29 сентября заявил, что самым сложным периодом за все время пандемии станет январь 2021 года.

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Заявление было сделано политиком в эфире передачи «Top Tema» на македонском канале TV Telma. Свои прогнозы Филипче связал с завершением двухмесячного цикла, когда люди проводят больше всего времени в замкнутых пространствах.

Глава македонского минздрава категорически заявил, что комендантский час на государственном уровне вводиться не будет, какой бы не была эпидемиологическая ситуация, однако не исключил возможности введения данной меры в отдельных муниципалитетах и даже кварталах.

Филипче призвал граждан к соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса и предупредил об увеличении штрафов за нарушение масочного режима.