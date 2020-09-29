Приштина, , 23:32 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 29 сентября сообщили, что за сутки в результате исследования 670 образцов в крае было выявлено 54 носителя коронавируса. Ещё 72 пациента были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово выявлено 15 574 случая заражения коронавирусом. 13 492 пациента уже здоровы. 625 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки снова не скончался ни один пациент с COVID-19. Лечение проходят 1457 человек.

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Число активных случаев заболевания COVID-19 в Косово продолжает снижаться, как и суточная смертность.

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