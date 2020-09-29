Подгорица, , 23:01 — REGNUM 29 сентября в министерстве образования Черногории заявили, что школы страны могут перейти на онлайн обучение в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Кроме того, в министерстве добавили, что в школы Черногории может быть введена «система светофоров», разработанная Институтом общественного здравоохранения. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

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По словам главы пресс-службы министерства образования Черногории, система светофоров представляет собой, зависимость принятия решения о переходе на онлайн-обучение от эпидемиологической ситуации в муниципалитете.

Все детские сады начинают работу с 1 октября, а школы будут работал по предложенной модели: ученики с 1 по 6 класс начальной школы и 1 класса средней школы будут посещать занятия в школе по сокращённому расписанию, а другие перейдут на онлайн обучение, имея возможность посещать обязательные школьные консультации. Кроме того, практические занятия в средних школах любого класса будут проводиться в зависимости от эпидемиологической обстановки в муниципалитете.