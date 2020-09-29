Генуя, Италия, , 21:56 — REGNUM 19 бывших советников администрации итальянского региона Лигурия (Генуя) во вторник, 29 сентября, были признаны виновными в нецелевом использовании бюджетных средств.

По версии следствия, бюджетные деньги тратились на личные нужды — от приобретения DVD (правонарушения имели место в 2005—2010 годах) и вина до оплаты гостиниц. В каждом из 19 случаев сумма растраченного колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч евро.

Виновные приговорены к лишению свободы на срок от года до двух (в зависимости от объема средств, потраченных нецелевым образом).