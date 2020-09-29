Аддис-Абеба, , 21:53 — REGNUM В Африке выявлено более 1,46 млн заражений коронавирусом, жертвами COVID-19 стали уже почти 36 тысяч человек, 29 сентября сообщает Africa CDC.

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По информации Африканского союза, к настоящему моменту в странах континента подтверждено суммарно 1 465 599 случаев и 35 757 смертей от COVID-19.

В то же время, с начала эпидемии уже 1 210 916 жителей Африки прошли лечение от COVID-19 и считаются выздоровевшими.

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