Милан, Италия, , 21:40 — REGNUM 39-летняя гражданка Италии Алиса Бриньоли во вторник, 29 сентября, по запросу итальянских властей была депортирована из Сирии на родину, сообщили в управлении службы карабинеров.

В Италии Бриньоли подозревается в причастности к международному терроризму.

Гражданка покинула территорию Италии в 2015 году вместе с мужем, гражданином Италии марокканского происхождения, и тремя несовершеннолетними детьми, и, по данным карабинеров, направилась на территории, контролируемые ИГ (запрещено в РФ).

Бриньоли заявила, что рада возвращению в Италию, даже если это возвращение приведет к тому, что она окажется в тюрьме, а дети (которых уже четверо) будут переданы под опеку государства, сообщили также правоохранители.