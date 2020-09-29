Тюмень, , 21:32 — REGNUM В Тюменской области вакцина от COVID-19 в свободную продажу не поступит. Прививать от коронавируса будут врачей, учителей и представителей профессий, которые работают с большим количеством людей. Об этом сообщила замгубернатора Ольга Кузнечевских.

Вакцинация NIAID

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Вакцинация будет проводиться только в медучреждениях специалистами с соответствующим допуском, отметила замгубернатора.

Стоимость препарата от COVID-19 пока контролируется аптечными сетями. Но в Тюменской области в стационарах при необходимости пациенты получают его бесплатно, подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменскую область первая партия вакцины от COVID-19 поступила 24 сентября 2020 года. Первым, кто поставил прививку, стал глава региона Александр Моор.