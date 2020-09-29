Москва, , 21:32 — REGNUM В Москве до 28 октября будет действовать домашний режим для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности. 1890

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"С 28 сентября по 28 октября включительно возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место пребывания, в том числе жилые и садовые дома, за исключением ряда случаев», — говорится в документе.

Кроме этого, согласно указу, работодателям, осуществляющим деятельность на территории Москвы, рекомендовано на этот же период перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

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