Москва, 29 сентября 2020, 21:32 — REGNUM В Москве до 28 октября будет действовать домашний режим для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
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"С 28 сентября по 28 октября включительно возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место пребывания, в том числе жилые и садовые дома, за исключением ряда случаев», — говорится в документе.
Кроме этого, согласно указу, работодателям, осуществляющим деятельность на территории Москвы, рекомендовано на этот же период перевести сотрудников на дистанционный режим работы.
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