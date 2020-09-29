Чебоксары, , 20:55 — REGNUM Чувашское УФАС привлекло БАНК ГПБ (АО) (г. Москва) к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе. Размер штрафа — 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В марте 2020 года комиссия Чувашского УФАС России признала в действиях Газпромбанка нарушение ч. 7 ст. 5, ч. 3 ст. 28 Закона о рекламе. В феврале 2020 года банк разместил на щитовых рекламных конструкциях г. Чебоксары (от остановки «ТЦ Центральный» в сторону остановки «Ярмарка» и от «Ярмарки» в сторону остановки «ТЦ Центральный») информацию о предоставлении кредита. В рекламе условия предоставления кредита сообщены мелким шрифтом, не позволяющим воспринять их содержание, что противоречит требованиям законодательства о рекламе.

«Данное решение Арбитражным судом Чувашской Республики признано законным и правомерным. Это уже не первое нарушение банка. За аналогичное нарушение в прошлом году на банк был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей», — уточнила детали дела начальник отдела товарных рынков Анна Шевченко.

На момент рассмотрения дела распространение ненадлежащей рекламы прекращено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УФАС по Чувашии дважды привлекло ООО «Коммунальные технологии» к административной ответственности за нарушение сроков рассмотрения заявлений на технологическое присоединение двух объектов.

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