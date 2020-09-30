Токио, , 08:20 — REGNUM В Японии 29 сентября зарегистрировано 532 случая заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press. По сравнению с показателем предыдущего дня в 302 случая количество заразившихся заметно возросло.

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В Токио 29 сентября зарегистрировали 212 случаев заражения коронавирусом. В предыдущий день было зафиксировано только 78 случаев заражения в столице. Впервые за три дня этот показатель превысил 200. Самая многочисленная возрастная группа среди заражённых — люди 20−30 лет.

Количество тяжелобольных пациентов с COVID-19 в столице сократилось на три и составило 23 человека.