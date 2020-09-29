Ростов-на-Дону, , 20:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону 15 школьных классов переведены на дистанционное обучение. Осенние каникулы переносить пока не планируется. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 29 сентября.

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«Ситуация по количеству заболевших в школах остается стабильной. В случае её ухудшения при получении соответствующих рекомендаций санитарных врачей может быть рассмотрен вопрос о переносе школьных осенних каникул на более ранние сроки. В настоящее время в городе Ростове-на-Дону такой необходимости нет», — отметил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По информации на 29 сентября, в 35 общеобразовательных организациях выявлен 71 носитель коронавируса. 480 школьников находятся под наблюдением врачей.

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