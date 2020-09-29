Ростов-на-Дону, , 20:18 — REGNUM В Ростове-на-Дону три перевозчика будут лишены права на обслуживание городских маршрутов. Причиной расторжения в одностороннем порядке контрактов связано с дефицитом выпуска автобусов на линию. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 29 сентября.

Нарушителями признаны три перевозчика — «Авто-Сити», «Автоколонна № 1559 и «Янтарь 1». Так, на городских маршрутах №№ 38 (маршрутное такси) и 98 работало менее трети автобусов, имеющихся в парке. На маршрут № 48 (маршрутное такси) транспорт и вовсе не выходил.

В течение сентября поступило около 2,3 тыс. заявок о нарушениях со стороны перевозчиков Ростова-на-Дону. Общая сумма штрафов превысила 6 млн рублей.