Нижний Новгород, , 20:17 — REGNUM Осенние каникулы для нижегородских школьников могут сдвинуться из-за пандемии коронавируса. Однако, сейчас принимать решение о введении единых для всех сроков осенних каникул преждевременно. Об этом в министерстве образования нижегородскому сообщили «NN.ru» 29 сентября.

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Родители школьников Нижегородской области интересуются «не последует ли регион примеру Москвы», в которой все школы уйдут на осенние каникулы с 5 по 18 октября из-за пандемии коронавируса.

Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин заверил, что подобные меры пока преждевременны.

«Решение о сроках проведения каникул каждое образовательное учреждение принимает самостоятельно, в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. На сегодняшний день принимать решение о введении единых для всех сроков осенних каникул преждевременно», — сказал он.