Москва, , 20:23 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) завершил расследование убийства девятилетней давности учредителя дагестанской общественно-политической газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе ведомства. Обвиняемыми по уголовному делу проходят четверо уроженцев Дагестана, в том числе экс-депутат регионального парламента и бывший вице-премьер республики Шамиль Исаев.

По версии следствия, Камалов периодически публиковал негативные материалы о деятельности Исаева, из-за чего чиновник решил устранить журналиста. Для этого он обратился к Магомеду Абигасанову, пообещав исполнителям убийства выплатить от 500 тыс. до 1 млн рублей, а также часть нелегального дохода от АЗС.

Абигасанов согласился на предложение Исаева и создал банду из числа своих односельчан — Мурада Шуайбова и Магомеда Хазамова. Соучастники приобрели два травматических пистолета, переделанных в боевые, и пистолет Макарова.

Нападение на Камалова было совершено 15 декабря 2011 года возле редакции «Черновика» на улице Магомеда Гаджиева в Махачкале. Когда журналист вышел на улицу, следивший за ним Абигасанов сообщил об этом Шуайбову и Хазамову. Последние, как считает следствие, подъехали к редакции и расстреляли учредителя газеты. От множественных ранений потерпевший скончался по дороге в больницу.

Уголовное дело расследовало главное управление по расследованию особо важных дел СКР. В настоящее время оно направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения.

Напомним, в январе текущего года Исаев был приговорен к 4,5 годам колонии за хищение бюджетных средств. Шуайбов ранее был осужден за убийство в 2009 году еще одного журналиста — Абдулмалика Ахмедилова. За хранение боеприпасов и наркотиков отбывает наказание и Хазамов.

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