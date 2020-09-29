Кострома, , 20:13 — REGNUM Отопительный сезон в жилом фонде Костромы начнётся с 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра. Подавать тепло в многоквартирные дома будут поэтапно — сначала батареи нагреются в малоэтажных домах, уже затем к теплу подключат более высокие здания.

Костромской пенсионер греется у костра Наталья Диева © ИА REGNUM

Начать отопительный сезон в домах областного центра планировалось с 21 по 23 сентября, однако в этот период произошло существенное потепление. Температура воздуха ночью не опускалась ниже отметки в 10 градусов на протяжении недели. Чиновники решили, что пускать тепло в таких условиях неразумно, поскольку это может привести к «перетопам» и дополнительным затратам для потребителей.

Отопительный сезон в социальных учреждениях области начался гораздо раньше — 14 сентября. В этом случае власти решили не ориентироваться на среднесуточные температурные показатели и дали добро на подачу тепла раньше обычных сроков, чтобы снизить заболеваемость ОРВИ.

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