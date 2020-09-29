Челябинск, , 19:45 — REGNUM В Челябинской области школы будут измерять температуру учащихся при помощи тепловизоров. Об этом заявила представителям СМИ первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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В интервью 74.ru чиновница отметила, что это позволит избавить детей от необходимости стоять на улице в ожидании измерения температуры. В первую очередь тепловизоры закупят для школ, в которых обучаются более тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, также Гехт оценила состояние с COVID-19 в школах. По её словам, случаи заражения школьников коронавирусом пока есть только в Магнитогорске и Челябинске.

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