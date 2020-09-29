Москва, , 19:30 — REGNUM Команда профессионального конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — совместно с Почтой России запустили акцию #ПоздравьСвоегоУчителя. В рамках нее любой желающий может поздравить своего учителя открыткой с изображением совы — символом мудрости и знаний — или открыткой с изображением учителя и школьных принадлежностей. Конкурс «Учитель будущего» реализуется при поддержке Министерства просвещения России.

В преддверии Дня Учителя, который отмечается 5 октября, каждый желающий сможет отправить поздравление своим учителям по всей России. Для этого нужно выбрать на сайте Почты России одну из открыток «Учителя будущего» и отправить её напрямую через сайт.

«День учителя в нашей стране традиционно воспринимается теплым, добрым праздником, когда мы благодарим своих учителей, делаем для них приятные сюрпризы и даже берем на себя часть хлопот, чтобы помочь в работе. Наш конкурс «Учитель будущего» помогает учителям повысить свою квалификацию, получить новый опыт, и мы тоже хотим стать частью этого праздника. Поэтому вместе с Почтой России мы придумали такую акцию. Думаю, у каждого человека в жизни был учитель, которому и сейчас хочется сказать слова благодарности!» — сказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

«Дарить важным для нас людям открытки — одна из тех традиций, которые не теряют актуальности со временем. Мы записываемся в почтовые отделения через мобильное приложение, отправляем посылки по номеру телефона и оформляем подписку на издания онлайн — но по-прежнему любим доставать из почтового ящика настоящие бумажные открытки. Наш совместный проект позволяет сделать приятный сюрприз любимому учителю буквально в несколько кликов: отправить открытку можно на сайте Почты России, а получить ее — традиционным ламповым способом», — комментирует директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина.

Открытки будут публиковаться в социальных сетях конкурса с хештегом #ПоздравьСвоегоУчителя. В акции может принять участие любой желающий. Акция пройдет в период с 29 сентября по 9 октября 2020 года.

«Наш конкурс — для учителей России. Он для тех, кто признается в любви к своей профессии и имеет желание расти и развиваться в ней. Поэтому День Учителя для участников конкурса — это их профессиональный праздник, тот день, когда каждый из них заслуживает внимания и благодарности. Поэтому хочется, чтобы ни один учитель не был обделен поздравлениями в этот день», — отметил руководитель конкурса «Учитель будущего» Андрей Богданцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».