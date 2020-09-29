Женева, Швейцария, , 19:30 — REGNUM Полем жесткой критики в адрес Запада стала 45-сессия Совета по правам человека (СПЧ) ООН, состоявшаяся в Женеве. Об этом 29 сентября сообщает Синьхуа, отмечая, что речь шла об обостряющемся положении с правами человека в США, странах Европейского союза (ЕС), а также в Германии и скандинавских странах.

Так, венесуэльский представитель указал на крайнюю неэффективность борьбы с эпидемией коронавируса в США, где от вызванных им осложнений уже скончались более 200 тыс. человек. При этом подчеркивалось, что американские власти, демонстрируя «диктаторские» тенденции, не только пренебрегают правами собственного населения, но и вводят односторонние санкции против других государств.

Иранская и сирийская стороны, подхватив эту тему, совместно также раскритиковали санкционную политику США, а представитель Кубы обвинил Вашингтон в стремлении и попытках организовать в его стране «цветную революцию», сменив власть на лояльную США.

Представитель Египта указал на гендерное неравенство в странах ЕС, а также обратил внимание на притеснение мусульман в Швеции.

Китайский представитель обвинил в отсутствии реакции на нарушения прав человека в ведущих странах ЕС — Франции и Германии, а также в Чехии, Великобритании и Австралии. Накопление проблем в этой сфере, по его словам, укореняет социальную несправедливость внутри этих стран, считающих себя развитыми, демонстрируя их лицемерие и приверженность двойным стандартам, которые проявляются в систематических нападках на развивающиеся страны.