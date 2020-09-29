Москва, , 19:02 — REGNUM Заторы на дорогах Москвы к вечеру вторника, 29 сентября, достили 8 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно интерактивной карте, затруднения в движении наблюдаются на основных транспортных магистралях столицы, в том числе на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на отдельных участках МКАД.

По прогнозу, ситуация на дорогах должна стабилизироваться к 22:00, когда пробки ослабнут до 2 баллов.

В департаменте транспорта Москвы назвали основные причины осложения дорожно-транспортной ситуации в столице.

Как сообщается в Telegram-канале департамента, в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово ограничено движение в связи с закрытием Арабтско-Покровской линии метро.

Наблюдаются затруднения на участке Кутузовского проспекта от Новоарбатского моста до Рублёвского шоссе, а также на Можайском шоссе на участке от Витебской улицы до Рублёвского шоссе и на Ярцевской улице.

Кроме этого, ведутся ремонтные работы на 68-м километре МКАД по внутренней и внешней стороне и на 1-м километре МКАД по внутренней стороне, на проспекте Мира в районе дома №112 корпус 4, на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД, на внутренней стороне ТТК в районе Рижской эстакады и на Большом Каменном мосту.

Работы по благоустройству территории ведутся также в центральной части города.