Гонконг, Китай, , 19:01 — REGNUM В 2,5 раза по сравнению с концом прошлого столетия увеличилось количество поездок по внутренним туристическим маршрутам КНР жителей специальных автономных районов Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао). Общее их количество в 2019 году превысило 215 млн, сообщает 29 сентября Синьхуа со ссылкой на информацию Управления миграционного контроля министерства общественной безопасности КНР.

Приняты меры по расширению соответствующих возможностей. С 10 октября для жителей двух автономий вводится практика продления проездных документов внутри страны в любом управлении миграционного контроля. Предполагается, что принимаемые меры позволят жителям Гонконга и Макао сэкономить на транспортных расходах общую сумму, эквивалентную 180 млн юаней (свыше 26 млн долларов).