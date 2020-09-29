29 сентября 2020 | Время чтения 9 мин

Анна Наводничая, , 19:31 — REGNUM Интервью академического директора новой обучающей программы платформы «Россия — страна возможностей», главы Ассоциации «МАКО» Ольги Голышенковой

Ольга Глышенкова Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

В конце сентября впервые в обучающих практиках Мастерской управления «Сенеж» для «Лидеров России», членов Клуба «Эльбрус», открылась новая, уникальная программа «Театр компетенций». Программа была представлена на площадке театра «Геликон-Опера».

Я долго искала нужный вход в театр (их несколько), и в итоге, увидев в фойе баннер «Стань историей!», поставила в социальной сети пост, начинавшийся со слов «если найдешь, как войти».

ИА REGNUM представляет вниманию своих читателей эксклюзивное интервью Ольги Голышенковой, академического директора новой обучающей программы платформы «Россия — страна возможностей», главы Ассоциации «МАКО».

Ольга, так как же «стать историей»?

Вход для всех свой, это не только о театре, не только о лидерстве, это тема про всю нашу жизнь. Кто-то заходит с заднего входа, кто-то с парадного. На первой сессии мы взяли мощный образ из известного фильма «Форрест Гамп», где главный герой говорит: «Мама говорила мне, что жизнь — как коробка конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе достанется». И программа «Театр компетенций» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» тоже про это — быть в предлагаемых обстоятельствах, и быть в них максимально эффективным и органичным. Поэтому, если Вам кажется, что Вы не нашли вход, или нашли его позже, или нашли его по-другому, значит, Вам досталось такая начинка, Вы существуете в предлагаемых обстоятельствах и их принимаете.

Кто является слушателями программы?

Это победители и финалисты проекта «Лидеры России», реализуемого АНО «Россия — страна возможностей». Здесь участники в основном первого и второго сезона, члены Клуба «Эльбрус», в том числе те, кто реализовывает социальные проекты «Сердце лидера».

При этом при реализации социальных проектов приходится быть как никогда убедительным, ведь одним из условий проекта «Сердце Лидера» было то, что участники конкурса не могли привлекать к проекту денежные средства, они должны были в первую очередь мобилизовать и организовать людей…

Вы смотрите совершенно в корень. Сейчас проектами, и особенно социальными проектами, называют всё что угодно. Но если ты действительно хочешь менять мир к лучшему и хочешь вести за собой людей, вовлекая, а не принуждая их, ты и есть лидер. Не потому, что ты формально распоряжаешься неким ресурсам, а потому что ты вдохновляешь других людей своим примером и делаешь свою работу профессионально.

Ольга, а Вы сама — участница конкурса «Лидеры России»?

Нет. Конкурс «Лидеры России» для тех людей, которые по каким-то причинам хотят принять участие в этом конкурсе. У кого-то карьерные задачи, кто-то хочет себя «потестить», кто-то хочет найти новую позицию в жизни. Для кого-то — чего уж скрывать, это в чистом виде «социальный лифт», кто-то хочет понять, как работает система отбора. Но главное, чтобы у участника была потребность принять участие в конкурсе. У меня такой потребности нет. Я возглавляю прекрасную Ассоциацию «МАКО», и уже 12 лет мы занимаемся объединением крупнейших корпораций в рамках работы с человеческим потенциалом. Мы реализуем архисложные масштабные программы по развитию людей, раскрытию их потенциала, реализации их талантов через совместную деятельность. Я очень люблю эту работу, она меня ежедневно вдохновляет. Мы экспериментируем на стыке разных жанров, разных видов деятельности, работаем с лидерами в разных отраслях, и, так как я чувствую себя полностью воплощенной, я не стремлюсь что-то изменить или найти через участие в конкурсах.

Потому что любой конкурс, вообще любое движение, которое мы совершаем, это выбор, который к чему-то нас обязывает. А я нахожусь в такой точке своей жизни, где мне очень комфортно и хорошо. Но я очень советую людям, которые хотят найти что-то новое в своей жизни, получить новый поворот, новый виток, обязательно участвовать в конкурсе управленцев «Лидеры России». Но, как любой конкурс и как любое лидерство, это всегда дело добровольное.

Программа «Театр компетенций» рассчитана на четыре месяца?

Изначально, до тех корректив, которые внесла пандемия, мы замышляли эту программу так, чтобы у нас были большие промежутки между учебными модулями — по два-три месяца, чтобы была длительная межмодульная работа с участниками. Первый модуль должен был состояться в апреле, уже были назначены даты, но пришел COVID-19, и всё сгруппировалось, трансформировалось — и теперь мы сделали уже совсем иной дизайн модулей программы и всей программы в целом, думаю, даже более удачный. Как всегда, каждый кризис открывает новые возможности. Второй поток программы первого модуля — «Театр лидерства» — мы планируем уже в ноябре этого года. А второй и третий модули в 2021 году.

То есть люди приедут жить в Мастерскую управления «Сенеж» и будут там интенсивно заниматься?

Так как мы работаем со специфической аудиторией, с людьми, которые, как правило, очень заняты на своих рабочих местах, для каждого модуля мы выбрали максимальный интенсив и максимально комфортное для этих людей время — пятницу, субботу, воскресенье для каждого модуля программы. Пятница — это день в театре, это погружение в театральную атмосферу, в театральные техники и использование театрального арсенала для управленческой работы и, конечно, возвышение и вдохновение искусством, творчеством, талантом. А суббота и воскресенье — это уже соединение управленческих задач и театральных подходов через деятельность участников в «Сенеже», где мы живем два дня. Здесь мы сертифицируем участников по флагманским социальным проектам Клуба «Эльбрус». Одной из ключевых задач для нас в рамках этой программы является передача имеющейся методологии реализации социальных проектов другим лидерам, чтобы они могли развивать и поддерживать социальные проекты Клуба «Эльбурс». Все участники программы будут в разных составах соединяться в группы по 7 социальным направлениям проектной работы. По итогам трехдневной работы должно совершиться волшебство — все театральные техники и методики первого дня, все знания социальных проектов второго дня мы совместим, и каждая из семи групп участников сделает свою собственную постановку, реализуя взгляд сценариста, взгляд режиссера, взгляд актера и взгляд продюсера. Это будут театральные постановки семи новелл по темам семи социальных проектов Клуба «Эльбрус».

То есть итогом будет семь спектаклей?

Да, именно так.

Кто выступает преподавателями программы?

Я бы не сказала, что это преподаватели. Это в большей степени люди, которые формируют среду и влияют на умы, настроения и мысли участников. Но, конечно же, в день, который мы проводим в театре, это люди театральные, в том числе театральные педагоги ГИТИС. Модератором всей программы выступает известный российский журналист, теле‑ и радиоведущий, продюсер, актер, обладатель пяти премий «ТЭФИ» Сергей Майоров. Он является проводником, навигатором, наставником программы, а также автором и ведущим мастер-классов по актерскому мастерству и продюсированию.

Также с нами, конечно же, Дмитрий Бертман, известный и очень востребованный во всём мире театральный, оперный режиссер, основатель и художественный руководитель театра «Геликон-Опера», член Президентского совета по культуре и искусству, народный артист России. Для нас большая честь, что именно Дмитрий Бертман стал мастером нашей программы «Театр компетенций». Дмитрий не только с самого начала работы над программой участвует в ее формировании, насыщении смыслами и идеями, он также лично ведет в программе мастер-классы — «Жить по Станиславскому», где фантастически интересно показывает, как принципы системы Станиславского могут быть основой для любых жизненных ситуаций и бизнес-проектов, а также «Позиция «Режиссер», где он показывает, как работает взгляд режиссера в любой жизненной ситуации, как именно режиссер оживляет любой сценарий и наполняет отношениями героев любую сцену.

Мастер-класс по позиции сценариста в работе и жизни ведет великолепная Марина Скалкина, которая долгие годы работала диктором и ведущим Гостелерадио.

Галина Тимакова — преподаватель ГИТИСа, которая работает с точки зрения режиссерских мастер-классов.

Один из ключевых преподавателей программы — это Дина Кирнарская, доктор философии и психологии, самый известный в стране музыкальный психолог. Она специализируется на том, что через биографии и произведения композиторов, в контексте исторической эпохи, философской мысли и психологии раскрывает просто невиданные глубины. И после ее лекции восприятие любым человеком оперы, оперной постановки или конкретной арии меняется кардинально.

Я являюсь академическим директором программы, то есть я собираю программу вместе с театром «Геликон-опера» и командой Мастерской управления «Сенеж». Мы совместно смотрим, обсуждаем и решаем, какой мастер, какой преподаватель, какой спикер и в каких форматах реализовал бы наилучшим образом задачу, которая нам необходима.

И, конечно, с нами актеры и солисты «Геликон-Оперы», которые вплетены в программу в течение первого ее дня, который заканчивается «спектакля одного вечера», специально сделанной геликоновцами для этой программы. И с ними тоже говорим на те же темы: «стать историей», «жить по Станиславскому». Мы говорим об этом с участниками с точки зрения их практики, но вечером мы говорим на эту тему языком театра, языком оперы, языком «спектакля одного вечера». Спектакль посвящен Джузеппе Верди, человеку, который стал голосом эпохи, лидером, поймавшим правильные поворотные точки в своей эпохе. Джузеппе Верди — самый популярный в мире композитор, это человек, который известен абсолютно всем. И постановка геликоновцев посвящена пути творца, пути Джузеппе Верди как лидера. Он смог — другие его современники не смогли, а он смог ‑ и поймать настроение, и изменить эпоху, и стать историей. Это было почти священнодействие, потому что спектакль был построен для участников, но он имел элементы иммерсивности, то есть вовлечения участников в это шоу.

Программа разовая, или в следующем году будет следующий сезон?

Инициатором столь уникальной программы стала Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Здесь сейчас работает очень творческий коллектив, который старается использовать интересные техники и подходы при формировании образовательных программ. В Мастерской обучаются не только «Лидеры России», но и победители и финалисты других проектов платформы. Мы, конечно, мечтаем, чтобы программа была продолжена и, может быть, даже расширена на другие проекты. Пока об этом говорить рано — всё зависит от того, насколько успешно мы реализуем все цели, которые поставлены, а это, конечно, дать участникам аутентичное, целостное лидерство, чтобы они использовали театральные инструменты для своей работы и увидели ценность в каждой минуте программы.

Если это состоится, мы увидим в их финальных спектаклях соединение различных техник, увидим, что участники стали эффективнее, влиятельнее и успешнее. В этом случае наши партнеры, Мастерская управления и президентская платформа «Россия — страна возможностей», уже будут принимать решение о продолжении программы.

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