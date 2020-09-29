Саратов, , 18:54 — REGNUM В Саратовской области уже в октябре намерены запустить Центр управления регионом (ЦУР). Об этом сообщил министр цифрового развития области Адель Славутин.

По словам чиновника, ЦУР будет обрабатывать обращения граждан через социальные сети, мессенджеры, смс-сообщения. На их основе будет сформирована «тепловая карта» региональных проблем, которые наиболее значительно волнуют население.

«Например, зимой — это уборка снега», — цитирует министра «СарИнформ». При этом Славутин уточнил, что на формирование ЦУР «не будет потрачено ни одной копейки», поскольку регион участвует в федеральной программе.

«Поскольку ситуация в регионе тяжелая, наше министерство сделало все возможные шаги и попало в пилотный проект. Мы внедряем центр управления регионом на безвозмездной основе на платформе Минцифры РФ», — пояснил Славутин.

Министр не исключил, что в дальнейшем возможна интеграция ЦУР и ситуационного центра для губернатора. Однако в настоящее время к созданию ситуационного центра министерство цифрового развития не имеет отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, Центры управления регионом создаются во всех субъектах РФ в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Все мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года. Одними из первых практику взаимодействия жителей и чиновников в цифровом пространстве применили Москва и Подмосковье.