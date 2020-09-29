Екатеринбург, , 18:32 — REGNUM В Екатеринбурге обрушился пешеходный мост на улице Димитрова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По информации ведомства, путепровод оказался задет грузовиком КамАЗ из-за подъёма кузова. «В результате ДТП конструкция сошла с опор и упала на кабину грузового автомобиля», — уточняют в МЧС.

Водитель получил травмы. В настоящий момент его вызволяют спасатели. В момент происшествия на надземном пешеходном переходе никого не было, отмечают в главке.

Проходят работы по поднятию моста и восстановлению автомобильного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге затопило подземный пешеходный переход недалеко от Лесотехнического университета.

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