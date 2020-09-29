Москва, , 18:08 — REGNUM Практика, когда заключенный отбывает наказание в колонии, расположенной поблизости от мест проживания его родных, правильная и гуманная. Об этом, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября пресс-служба Общественной палаты РФ, заявила член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ вступил в силу закон, разрешающий переводить осужденного в исправительное учреждение того региона, где проживают его родственники.

«Я считаю, этот закон очень важен. Я ждала его разработки, — сказала Бутина. — Полностью поддерживаю такую практику, считаю, что она гуманная. Человек уже лишен свободы, поэтому нельзя дополнительно накладывать на него какие-то ограничения, например финансовую нагрузку на его родственников, чтобы купить билет на самолет для встречи. Такого не должно быть. Если мы посмотрим на международную практику, то увидим здесь схожую тенденцию».

Как пояснила Бутина, в США уже много лет используется практика, когда осужденный может отбывать наказание в колонии, ближайшей к месту проживания его родных и близких.

«Безусловно, наказание за преступление должно быть, но чрезмерная жестокость — это слишком. Все должно быть в рамках гуманного отношения», — добавила она.

Напомним, как сообщалось ранее, в РФ начал действовать закон, разрешающий переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи места проживания его родных.