Москва, 29 сентября 2020, 18:08 — REGNUM Практика, когда заключенный отбывает наказание в колонии, расположенной поблизости от мест проживания его родных, правильная и гуманная. Об этом, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября пресс-служба Общественной палаты РФ, заявила член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ вступил в силу закон, разрешающий переводить осужденного в исправительное учреждение того региона, где проживают его родственники.
Как пояснила Бутина, в США уже много лет используется практика, когда осужденный может отбывать наказание в колонии, ближайшей к месту проживания его родных и близких.
Напомним, как сообщалось ранее, в РФ начал действовать закон, разрешающий переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи места проживания его родных.