Балтимор, США, , 17:59 — REGNUM Согласно подсчетам мониторинговых центров агентства Reuters и Университета Джонса Хопкинса, число жертв COVID-19 в мире к настоящему моменту превысило миллион человек.

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Университет Хопкинса сообщает о 1 003 008 жертвах коронавирусной пневмонии при 33 423 249 выявленных случаях заболевания с начала эпидемии.

На первых местах по числу жертв COVID-19 находятся США (205 161), Бразилия (142 058) и Индия (96 318). По числу выявленных случаев первые места занимают те же страны, но в другом порядке — США (7 152 221), Индия (6 145 291), Бразилия (4 745 464).

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